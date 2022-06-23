Знай наших: Гол Малиновского признали лучшим в Аталанте в сезоне
Феерический удар
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Аталанта" на свой официальном сайте подвела итоги на лучший гол сезона-2021/22. Заслуженную победу одержал украинский полузащитник Руслан Малиновский.
Шедевр украинца в ворота "Ювентуса" в 25-м туре Серии А признан лучшим результативным ударом сезона в "Аталанте". Отметим, что этот же гол оказался на 19-м месте в рейтинге лучших голов чемпионата Италии.
Напомним, в минувшем сезоне Малиновский провел 41 матч за "бергамасков" во всех турнирах, в которых забил 10 голов и выполнил 7 результативных передач. В прошлом розыгрыше Серии А Аталанта" заняла 8-е место, которое не дает право выступать в следующем сезоне ни в одном еврокубковом турнире.
Da vedere e rivedere ????— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 22, 2022
Ecco il vostro https://t.co/GITQJpnKjd Goal of the Season! ☄️
Putting your Goal of the Season on repeat ✔️
Take a bow, @malinovskyi18! ????#GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/aR3yEe6FDC
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