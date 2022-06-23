Знай наших: Гол Малиновского признали лучшим в Аталанте в сезоне

"Аталанта" на свой официальном сайте подвела итоги на лучший гол сезона-2021/22. Заслуженную победу одержал украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Шедевр украинца в ворота "Ювентуса" в 25-м туре Серии А признан лучшим результативным ударом сезона в "Аталанте". Отметим, что этот же гол оказался на 19-м месте в рейтинге лучших голов чемпионата Италии.

Напомним, в минувшем сезоне Малиновский провел 41 матч за "бергамасков" во всех турнирах, в которых забил 10 голов и выполнил 7 результативных передач. В прошлом розыгрыше Серии А Аталанта" заняла 8-е место, которое не дает право выступать в следующем сезоне ни в одном еврокубковом турнире.