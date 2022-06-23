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Анортосис заинтересовался экс-игроком сборной Украины

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Опытный защитник может перебраться на Кипр

Анортосис заинтересовался экс-игроком сборной Украины

Дмитрий Чигринский

Новина українською

Защитник "Ионикоса" Дмитрий Чигринский, скорее всего, в ближайшее время покинет греческий клуб. Опытным украинским футболистом заинтересовался кипрский "Анортосис". Об этом сообщает издание Kerkida.net.

В подписании Чигринского лично заинтересован главный тренер кипрской команды Дарко Миланыч.

В прошлом сезоне Дмитрий сыграл 27 матчей за "Ионикос", в которых забил один гол.

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В статье: Дмитрий Чигринский Анортосис (Фамагуста)
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Источник:
Kerkida.net

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