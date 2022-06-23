Анортосис заинтересовался экс-игроком сборной Украины
Опытный защитник может перебраться на Кипр
Дмитрий Чигринский
Защитник "Ионикоса" Дмитрий Чигринский, скорее всего, в ближайшее время покинет греческий клуб. Опытным украинским футболистом заинтересовался кипрский "Анортосис". Об этом сообщает издание Kerkida.net.
В подписании Чигринского лично заинтересован главный тренер кипрской команды Дарко Миланыч.
В прошлом сезоне Дмитрий сыграл 27 матчей за "Ионикос", в которых забил один гол.
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Источник:Kerkida.net
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