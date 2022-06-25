Мудрик отказал Ювентусу и Милану ради Байера
Михаил хочет играть в Германии
Фото: ФК Шахтер Донецк
Украинский полузащитник Михаил Мудрик ради перехода в "Байер" отказал "Ювентусу" и "Милану". Об этом сообщил авторитетный журналист Флориан Плеттенберг.
На данный момент переговоры с немецким клубом проходят достаточно сложно. Однако в случае успеха футболист подпишет с командой из Германии контракт до 2027 года.
В прошлом сезоне игрок провел 11 матчей в УПЛ, забив два гола и отдав семь ассистов. Его стоимость равняется 9 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.
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Источник:Твіттер Плеттенберга
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