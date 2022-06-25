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Мудрик отказал Ювентусу и Милану ради Байера

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Михаил хочет играть в Германии

Мудрик отказал Ювентусу и Милану ради Байера

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Украинский полузащитник Михаил Мудрик ради перехода в "Байер" отказал "Ювентусу" и "Милану". Об этом сообщил авторитетный журналист Флориан Плеттенберг.

На данный момент переговоры с немецким клубом проходят достаточно сложно. Однако в случае успеха футболист подпишет с командой из Германии контракт до 2027 года.

В прошлом сезоне игрок провел 11 матчей в УПЛ, забив два гола и отдав семь ассистов. Его стоимость равняется 9 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.

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В статье: Шахтер (Донецк) Байер (Леверкузен) Михаил Мудрик
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