Мудрик отказал Ювентусу и Милану ради Байера

Украинский полузащитник Михаил Мудрик ради перехода в "Байер" отказал "Ювентусу" и "Милану". Об этом сообщил авторитетный журналист Флориан Плеттенберг.

На данный момент переговоры с немецким клубом проходят достаточно сложно. Однако в случае успеха футболист подпишет с командой из Германии контракт до 2027 года.

В прошлом сезоне игрок провел 11 матчей в УПЛ, забив два гола и отдав семь ассистов. Его стоимость равняется 9 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.