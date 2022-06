Малиновский: 24 ракеты по Житомирщине. Продолжайте молиться на заключение мира с террористами

Полузащитник сборной Украины и бергамской "Аталанты" Руслан Малиновский прокомментировал ночные бомбардировки Украины российскими войсками с территории Беларуси:

"24 ракеты были выпущены из Беларуси этой ночью. И это только по Житомирской области. Продолжайте молиться на заключение мира. С террористами".

24 rockets were launched from Belarus this night.

Just on Zhytomyr region.

Keep praying for the peace. With terrorists. ???????? pic.twitter.com/rI9cNyEtCe