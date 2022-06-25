Малиновский: 24 ракеты по Житомирщине. Продолжайте молиться на заключение мира с террористами
Лидер сборной Украины – о ночных бомбардировках
Фото: УАФ
Полузащитник сборной Украины и бергамской "Аталанты" Руслан Малиновский прокомментировал ночные бомбардировки Украины российскими войсками с территории Беларуси:
"24 ракеты были выпущены из Беларуси этой ночью. И это только по Житомирской области. Продолжайте молиться на заключение мира. С террористами".
24 rockets were launched from Belarus this night.— Ruslan Malinovskyi ???????? (@malinovskyi18) June 25, 2022
Just on Zhytomyr region.
Keep praying for the peace. With terrorists. ???????? pic.twitter.com/rI9cNyEtCe
Также в ночь с 24 на 25 июня армией РФ были обстреляны Днепропетровская, Луганская, Черниговская, Запорожская, Львовская и Харьковская области. Около 20 людей пострадало.
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