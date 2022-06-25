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Малиновский: 24 ракеты по Житомирщине. Продолжайте молиться на заключение мира с террористами

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(1 голосов)

Лидер сборной Украины – о ночных бомбардировках

Малиновский: 24 ракеты по Житомирщине. Продолжайте молиться на заключение мира с террористами

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник сборной Украины и бергамской "Аталанты" Руслан Малиновский прокомментировал ночные бомбардировки Украины российскими войсками с территории Беларуси:

"24 ракеты были выпущены из Беларуси этой ночью. И это только по Житомирской области. Продолжайте молиться на заключение мира. С террористами".

Также в ночь с 24 на 25 июня армией РФ были обстреляны Днепропетровская, Луганская, Черниговская, Запорожская, Львовская и Харьковская области. Около 20 людей пострадало.

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В статье: Руслан Малиновский Житомир война с Россией
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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
25.06.2022 в 18:08
И кому он адресовал сиё послание?
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aleks68
25.06.2022 в 18:12
пусть это дойдёт до .....ермака,арахамия их ....."шефа" и других любителей посмотреть в глаза
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