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Ребров: У Аль-Айна есть все, чтобы повторить успех прошлого сезона

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Украинский тренер остается еще на год в Эмиратах

Ребров: У Аль-Айна есть все, чтобы повторить успех прошлого сезона

Фото: alainclub.ae

Новина українською

Украинский тренер Сергей Ребров, продливший контракт с "Аль-Айном", прокомментировал свое решение остаться в ОАЭ.

"Рад продолжить работу с "Аль-Айном", здесь созданы отличные условия для работы. Кроме того, тут прекрасные болельщики. Новый сезон будет непростым, нужны будут двойные усилия.

Однако у клуба есть все, чтобы повторить свой успех прошлого сезона", - сказал Ребров.

Напомним, что под руководством украинца команда в прошлом сезоне выиграла чемпионат и Кубок ОАЭ.

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В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
alainclub.ae/fc

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