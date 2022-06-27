Ребров: У Аль-Айна есть все, чтобы повторить успех прошлого сезона

Украинский тренер Сергей Ребров, продливший контракт с "Аль-Айном", прокомментировал свое решение остаться в ОАЭ.

"Рад продолжить работу с "Аль-Айном", здесь созданы отличные условия для работы. Кроме того, тут прекрасные болельщики. Новый сезон будет непростым, нужны будут двойные усилия.

Однако у клуба есть все, чтобы повторить свой успех прошлого сезона", - сказал Ребров.