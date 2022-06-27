Не впечатлил в Польше. Украинский хавбек может продолжить карьеру в Греции
У футболиста появился интересный вариант из Европы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Легии" Игорь Харатин провел не слишком удачный сезон в Польше и теперь может сменить клуб.
По информации издания Sport-fm, 27-летний украинец заинтересовал греческий "АЕК". Дело в том, что техническим директором "желто-черных" является Радослав Кухарский, который и приглашал Харатина в "Легию", когда работал в польском клубе. Теперь он готов забрать украинца в Грецию.
Харатин перебрался в Польшу в сентябре 2021 года из "Ференцвароша" за 900 тысяч евро. С того времени он отыграл за варшавскую команду 15 матчей и отметился одним забитым мячом.
Напомним, что в составе "АЕКа" выступает украинец Евгений Шахов.
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