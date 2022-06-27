  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Не впечатлил в Польше. Украинский хавбек может продолжить карьеру в Греции
В тренде

Не впечатлил в Польше. Украинский хавбек может продолжить карьеру в Греции

Наши за границей
(1 голосов)

У футболиста появился интересный вариант из Европы

Не впечатлил в Польше. Украинский хавбек может продолжить карьеру в Греции

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник "Легии" Игорь Харатин провел не слишком удачный сезон в Польше и теперь может сменить клуб.

По информации издания Sport-fm, 27-летний украинец заинтересовал греческий "АЕК". Дело в том, что техническим директором "желто-черных" является Радослав Кухарский, который и приглашал Харатина в "Легию", когда работал в польском клубе. Теперь он готов забрать украинца в Грецию.

Харатин перебрался в Польшу в сентябре 2021 года из "Ференцвароша" за 900 тысяч евро. С того времени он отыграл за варшавскую команду 15 матчей и отметился одним забитым мячом.

Напомним, что в составе "АЕКа" выступает украинец Евгений Шахов.

Читайте такжеХаратин: Ференцварош или УПЛ? Рассматриваю все варианты
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: АЕК (Афины) Легия (Варшава) Игорь Харатин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport-fm

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде