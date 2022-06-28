Не Эвертоном единым. Топ-клуб АПЛ может приобрести Зинченко - СМИ

Украинский игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко может сменить один английский клуб на другой.

В приглашение 25-летнего украинца заинтересован лондонский "Челси". Согласно данным Daily Mail, "синие" включили Зинченко в список трансферных целей на лето.

Отмечается, что команда Томаса Тухеля уже ведет переговоры с "Ман Сити" по двум футболистам, а именно - вингеру Рахиму Стерлингу и защитнику Натану Аке. Пока неизвестно, получится ли "пенсионерам" подписать всех троих желаемых новичков, так как клубу придётся выложить немалую сумму.

По данным источника, "Манчестер Сити" отпустит игрока сборной Украины, если сможет приобрести у "Брайтона" защитника Марка Кукурелью, который оценивается в 50 млн фунтов стерлингов.

В сезоне-2021/22 Зинченко провел 28 матчей за "горожан" во всех турнирах и отметился пятью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 25 млн евро.

Ранее была информация, что Александр может быть продан в "Эвертон", так как является одной из главных целей клуба в это межсезонье.