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Максим Коваль попрощался с Аль-Фатехом

Наши за границей
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Украинец отыграл в клубе четыре сезона

Максим Коваль попрощался с Аль-Фатехом

Фото: instagram.com/maksymkoval35

Новина українською

Украинский вратарь Максим Коваль сообщил, что покидает "Аль-Фатех".

Коваль выступал за команду из Саудовской Аравии с 2018 года. В общей сложности он провел за "Аль-Фатех" 110 поединков, в которых пропустил 173 мяча. В 26 матчах украинцу удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

"Спасибо за 4 года в Саудовской Аравии! Я нашел здесь много друзей. Мне сейчас тяжело писать. Я просто скажу, что люблю тебя и всегда буду скучать!" – написал Коваль в своем Instagram.

По итогам минувшего чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Фатех" финишировал на восьмой позиции.

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В статье: Максим Коваль Аль-Фатех
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