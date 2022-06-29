Максим Коваль попрощался с Аль-Фатехом

Украинский вратарь Максим Коваль сообщил, что покидает "Аль-Фатех".

Коваль выступал за команду из Саудовской Аравии с 2018 года. В общей сложности он провел за "Аль-Фатех" 110 поединков, в которых пропустил 173 мяча. В 26 матчах украинцу удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

"Спасибо за 4 года в Саудовской Аравии! Я нашел здесь много друзей. Мне сейчас тяжело писать. Я просто скажу, что люблю тебя и всегда буду скучать!" – написал Коваль в своем Instagram.

По итогам минувшего чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Фатех" финишировал на восьмой позиции.