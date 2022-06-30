Экс-вратарь Динамо может продолжить карьеру в Аль-Айне Реброва
С опытом игры на Ближнем Востоке
Фото: al-fateh
Украинский голкипер Максим Коваль может стать игроком "Аль-Айна", сообщает Sport Arena.
29-летний украинец пребывает в статусе свободного агента после ухода из "Аль-Фатеха". Таким образом, благодаря опыту выступления на Ближнем Востоке проблем с адаптацией у него возникнуть не должно.
Футболисту также известны требования главного тренера "Аль-Айна" Сергея Реброва, с которым Максим работал в киевском "Динамо".
Переезд украинца в ОАЭ также возможен, учитывая что клуб занят поисками нового вратаря. В июне сообщалось, что к команде может присоединиться голкипер "Шахтера" Андрей Пятов.
Коваль выступал за "Аль-Фатех" с 2018 года. В общей сложности он провел 110 поединков, в которых пропустил 173 мяча. В 26 матчах ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.
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