"Прежде всего - безопасность детей". Экс-защитник Колоса - о причинах переезда в Польшу
Недавно продлил контракт с "Короной"
Фото: korona-kielce.pl
Экс-футболист "Колоса", а ныне защитник польской "Короны" Кирилл Петров рассказал о свое переходе в иностранный коллектив.
"Не остался в Украине, потому что началась война, хотя скрипя зубами выезжал оттуда. Не хотел уходить из "Колоса", но так как ситуация сложилась такая плохая у нас в стране. Прежде всего — безопасность для моих детей. Я собрал вещи и сразу же, на следующий день, как началась война, уехал в Черновицкую область с родителями. И после этого, в течение десяти дней был там.
Потом мне с "Короны" сами позвонили. Ребята, с которыми я раньше играл и которые сейчас здесь — они сами на меня вышли и сказали: "Давай приезжай в Кельце. Будешь здесь, в безопасности. Ты и твоя семья". В команде осталось три парня, с которыми я играл, и они мне тоже помогали, когда я приехал.
Как будто вчера я уехал, а сегодня приехал. Ещё когда я с этой войной приехал "в тумане" сюда, ничего не понимал. Сейчас уже освоился", - рассказал Петров.
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