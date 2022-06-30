"Прежде всего - безопасность детей". Экс-защитник Колоса - о причинах переезда в Польшу

Экс-футболист "Колоса", а ныне защитник польской "Короны" Кирилл Петров рассказал о свое переходе в иностранный коллектив.

"Не остался в Украине, потому что началась война, хотя скрипя зубами выезжал оттуда. Не хотел уходить из "Колоса", но так как ситуация сложилась такая плохая у нас в стране. Прежде всего — безопасность для моих детей. Я собрал вещи и сразу же, на следующий день, как началась война, уехал в Черновицкую область с родителями. И после этого, в течение десяти дней был там.

Потом мне с "Короны" сами позвонили. Ребята, с которыми я раньше играл и которые сейчас здесь — они сами на меня вышли и сказали: "Давай приезжай в Кельце. Будешь здесь, в безопасности. Ты и твоя семья". В команде осталось три парня, с которыми я играл, и они мне тоже помогали, когда я приехал.

Как будто вчера я уехал, а сегодня приехал. Ещё когда я с этой войной приехал "в тумане" сюда, ничего не понимал. Сейчас уже освоился", - рассказал Петров.