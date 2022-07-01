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Трое юных игроков Зари перебрались в шестой немецкий дивизион

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Будут играть за клуб Лок Стендаль

Трое юных игроков Зари перебрались в шестой немецкий дивизион

фото - ФК Лок Стендаль

UA-Футбол
Новина українською

Официальный сайт немецкого клуба "Лок Стендаль", представляющий шестой дивизион Германии, известил о приходе трех игроков из Украины. Немецкую команду пополнят Денис Вирич (вингер/форвард), Артем Долбнев (полузащитник) и Илья Ильченко (защитник).

Детали контрактов не разглашаются. Известно, что эти игроки воспитывались в структуре "Зари", представляли ее команду U19.

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В статье: Заря (Луганск)
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Источник:
ФК Лок Стендаль

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