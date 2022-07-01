Трое юных игроков Зари перебрались в шестой немецкий дивизион

Официальный сайт немецкого клуба "Лок Стендаль", представляющий шестой дивизион Германии, известил о приходе трех игроков из Украины. Немецкую команду пополнят Денис Вирич (вингер/форвард), Артем Долбнев (полузащитник) и Илья Ильченко (защитник).

Детали контрактов не разглашаются. Известно, что эти игроки воспитывались в структуре "Зари", представляли ее команду U19.