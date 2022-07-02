Ман Сити может включить Зинченко в сделку по трансферу звезды Ювентуса

Английский Манчестер Сити не останавливается в попытках приобрести центрального защитника “Ювентуса” Маттейса де Лигта. Частью сделки может стать украинский игрок Александр Зинченко. Об этом сообщает Calciomercato.

Дело в том, что туринцы хотят выручить за нидерландца 100 миллионов евро. "Горожане" не готовы платить такую ​​сумму, поэтому могут включить в соглашение одного из своих исполнителей.

Пока среди вариантов есть два футболиста: Александр Зинченко и Илкай Гюндоган. Кстати, у немца контракт заканчивается через год – именно это послужило причиной такого решения от МС.

Англичане оценивают этих двух игроков в 50-60 миллионов евро каждого, а остальную сумму, которую требует "Ювентус", "горожане" готовы доплатить.

Напомним, что Зинченко является игроком "Сити" с 2016 года. В общей сложности на его счету в составе "горожан" 127 матчей, в которых он отметился двумя голами и 12-ю ассистами.

Контракт Александра с "горожанами" действителен до лета 2024-го. Аналитический портал Transfermarkt оценивает украинца в 25 млн евро.