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Андрея Лунина предложили новичку Серии А

Наши за границей
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Там нужен основной вратарь

Андрея Лунина предложили новичку Серии А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Лечче", который по итогам прошлого сезона вернулся в Серию А, ищет на трансферном рынке голкипера. В связи с этим, итальянскому клубу был предложен украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

"Желто-красные" считают Лунина кандидатом на позицию первого номера. Правда, они также рассматривают варианты с подписанием Симоне Скуффета из кипрского "АПОЭЛ" и Вито Манноне, который сейчас является свободным агентом (последний клуб - "Монако").

Отметим, что основной голкипер “Лечче” в прошлом сезоне покинул команду. У Габриэля завершился контракт, и стороны решили не продлевать соглашение.

Напомним, что Лунин присоединился к мадридскому "Реалу" летом 2018-го года. С тех пор он трижды шел в аренду, а за первую команду "сливочных" провел пять официальных матчей. Его контракт с клубом действителен до 2024-го года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего голкипера в 2,5 млн евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин Лечче
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Источник:
Corriere dello Sport

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