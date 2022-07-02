  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Яремчук получит в Бенфике новый номер
В тренде

Яремчук получит в Бенфике новый номер

Наши за границей
(1 голосов)

Более привычный для себя

Яремчук получит в Бенфике новый номер

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий лиссабонской "Бенфики" Роман Яремчук получит новый номер. Португальский ресурс Record сообщает, что 27-летний игрок будет играть в футболке с цифрой 9 на спине.

В прошлом сезоне Яремчук был обладателем 15 номера, а девятка была у Дарвина Нуньеса. Так как уругваец перешел в "Ливерпуль", то эта цифра освободилась, и Роман сможет присвоить ее.

Отметим, что в сборной Украины девятка является классическим номером для Яремчука. В профессиональной клубной карьере он ни разу не играл с этой цифрой на спине.

Напомним, что в прошлом сезоне Яремчук записал в свой актив девять голов и шесть ассистов в 43-х матчах за "Бенфику". С момента трансфера его стоимость по данным портала Transfermarkt упала на 2,5 млн. евро – теперь Роман оценивается в 15 млн евро. Контракт нападающего с клубом рассчитан еще до 2026 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Яремчук Бенифка (Лиссабон) Дарвин Нуньес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Record

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде