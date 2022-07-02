Яремчук получит в Бенфике новый номер
Более привычный для себя
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий лиссабонской "Бенфики" Роман Яремчук получит новый номер. Португальский ресурс Record сообщает, что 27-летний игрок будет играть в футболке с цифрой 9 на спине.
В прошлом сезоне Яремчук был обладателем 15 номера, а девятка была у Дарвина Нуньеса. Так как уругваец перешел в "Ливерпуль", то эта цифра освободилась, и Роман сможет присвоить ее.
Отметим, что в сборной Украины девятка является классическим номером для Яремчука. В профессиональной клубной карьере он ни разу не играл с этой цифрой на спине.
Напомним, что в прошлом сезоне Яремчук записал в свой актив девять голов и шесть ассистов в 43-х матчах за "Бенфику". С момента трансфера его стоимость по данным портала Transfermarkt упала на 2,5 млн. евро – теперь Роман оценивается в 15 млн евро. Контракт нападающего с клубом рассчитан еще до 2026 года.
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