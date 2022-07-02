  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Андрей Лунин – автор лучшего сэйва после выхода 1-на-1 в сезоне Ла Лиги
В тренде

Андрей Лунин – автор лучшего сэйва после выхода 1-на-1 в сезоне Ла Лиги

Наши за границей
(2 голосов)

Невероятнейшим образом вытащил удар в матче с Кадисом

Андрей Лунин – автор лучшего сэйва после выхода 1-на-1 в сезоне Ла Лиги

Фото: La Razon

UA-Футбол
Новина українською

Сэйв украинского вратаря мадридского "Реала" Андрея Лунина в матче против "Кадиса" после выхода 1-на-1 в рамках Ла Лиги был признан самим соревнованием лучшим в прошедшем сезоне. Примечательно, что украинец сыграл всего два матча за весь розыгрыш чемпионата.

Отбитый Андреем удар был нанесен марокканским вингером Уссамой Идрисси. В том же матче Лунин также отбил пенальти от форварда "Кадиса" Альваро Негредо. Игра завершилась со счетом 1:1.

Рейтинг сэйвов после выходов 1-на-1 в Ла Лиге в сезоне 2021/22:

1. Андрей Лунин ("Реал Мадрид") против "Кадиса"

2. Алекс Ремиро ("Реал Сосьедад") против "Реала Мадрид"

3. Марк-Андре тер Стеген ("Барселона") против "Леванте"

4. Эдгар Бадиа ("Эльче") против "Гранады"

5. Джеронимо Рулли ("Вильярреал") против "Реала Сосьедад"

6. Серхио Асенхо ("Вильярреал") против "Гранады"

7. Руй Силва ("Бетис") против "Эльче"

8. Едгар Бадиа ("Эльче") против "Мальорки"

9. Тибо Куртуа ("Реал Мадрид") против "Мальорки"

10. Матиас Дитуро ("Сельта") против "Кадиса"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Ла Лига Кадис Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде