Андрей Лунин – автор лучшего сэйва после выхода 1-на-1 в сезоне Ла Лиги

Сэйв украинского вратаря мадридского "Реала" Андрея Лунина в матче против "Кадиса" после выхода 1-на-1 в рамках Ла Лиги был признан самим соревнованием лучшим в прошедшем сезоне. Примечательно, что украинец сыграл всего два матча за весь розыгрыш чемпионата.

Отбитый Андреем удар был нанесен марокканским вингером Уссамой Идрисси. В том же матче Лунин также отбил пенальти от форварда "Кадиса" Альваро Негредо. Игра завершилась со счетом 1:1.

Рейтинг сэйвов после выходов 1-на-1 в Ла Лиге в сезоне 2021/22:

1. Андрей Лунин ("Реал Мадрид") против "Кадиса"

2. Алекс Ремиро ("Реал Сосьедад") против "Реала Мадрид"

3. Марк-Андре тер Стеген ("Барселона") против "Леванте"

4. Эдгар Бадиа ("Эльче") против "Гранады"

5. Джеронимо Рулли ("Вильярреал") против "Реала Сосьедад"

6. Серхио Асенхо ("Вильярреал") против "Гранады"

7. Руй Силва ("Бетис") против "Эльче"

8. Едгар Бадиа ("Эльче") против "Мальорки"

9. Тибо Куртуа ("Реал Мадрид") против "Мальорки"

10. Матиас Дитуро ("Сельта") против "Кадиса"