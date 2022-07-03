Лунин останется в Реале и в следующем сезоне "для осуществления своей мечты"
Украинец хочет стать основным голкипером "сливочных"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер Андрей Лунин не уйдет в аренду в следующем сезоне, а останется в мадридском "Реале". Об этом сообщает испанское издание AS.
Отец, а по совместительству и агент Лунина, Алексей Лунин настаивал, чтобы футболист следующий сезоне провел в аренде для получения игровой практики. Правда, Андрей отказался и решил остаться в составе сливочных для осуществления своей мечты: стать основным голкипером мадридцев.
В "Реале" были удовлетворены выступлениями Лунина в весенних матчах, так что в личном разговоре с Анчелотти и руководством клуба Андрей получил обещание больше выходить на поле в следующем сезоне.
Также и рождение сына повлияло на решение Лунина пока не менять свою жизнь.
Отметим, что контракт голкипера с "Реалом" действителен до 2024 года. Последние два сезона Лунин провел в составе "сливочных", являясь запасным вратарем Тибо Куртуа. В общей сложности на его счету пять официальных сыгранных поединков за “сливочных”.
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