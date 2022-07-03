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Лунин останется в Реале и в следующем сезоне "для осуществления своей мечты"

Наши за границей
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Украинец хочет стать основным голкипером "сливочных"

Лунин останется в Реале и в следующем сезоне "для осуществления своей мечты"

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер Андрей Лунин не уйдет в аренду в следующем сезоне, а останется в мадридском "Реале". Об этом сообщает испанское издание AS.

Отец, а по совместительству и агент Лунина, Алексей Лунин настаивал, чтобы футболист следующий сезоне провел в аренде для получения игровой практики. Правда, Андрей отказался и решил остаться в составе сливочных для осуществления своей мечты: стать основным голкипером мадридцев.

В "Реале" были удовлетворены выступлениями Лунина в весенних матчах, так что в личном разговоре с Анчелотти и руководством клуба Андрей получил обещание больше выходить на поле в следующем сезоне.

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Также и рождение сына повлияло на решение Лунина пока не менять свою жизнь.

Отметим, что контракт голкипера с "Реалом" действителен до 2024 года. Последние два сезона Лунин провел в составе "сливочных", являясь запасным вратарем Тибо Куртуа. В общей сложности на его счету пять официальных сыгранных поединков за “сливочных”.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
AS

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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
03.07.2022 в 16:35
Хочет видимо стать легендой РМ:))
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