Акжайык объявил об отставке украинского тренера

Главный тренер "Акжайыка" Владимир Мазяр объявил об уходе из уральского клуба. Причиной стало поражение от "Кайрата" в матче 16-го тура чемпионата Казахстана (0:2).

"В матче с "Кайратом" что-то поломалось. Подаем опасный штрафной — через минуту пропускаем, потом пропускаем со стандарта гол... Вместо того, чтобы сравнять счет, пропускаем. "Кайрат" — с победой. Хорошая команда с хорошими нападающими. Мы проиграли заслуженно. С ребятами мы поговорили, попрощались.

Думаю, что для команды и для всего города так будет правильнее. За последние восемь матчей мы взяли два очка... Но то, что старались делать, с этой стороны старались делать по максимуму. Всегда есть начало и всегда есть конец. Сейчас пришло время уходить.

Думаю, за время моей работы было больше хорошего. Концовка не пошла. Старались делать усиления... Я думаю, что свежий взгляд, свежие эмоции сделают так, чтобы команда дальше двигалась. Есть реальный шанс сыграть команду и сделать то, чего заслуживает город и болельщики.

Я хочу поблагодарить руководство, хочу поблагодарить болельщиков. Я понимаю, что негатив, который сейчас есть, он передается на команду. Я тренер этой команды, я всё читаю и понимаю, что как мужик, как тренер, я должен отвечать за свои слова. Всем спасибо и удачи", — подытожил украинский специалист.