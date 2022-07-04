Зубков не попал в заявку Ференцвароша на матч Лиги чемпионов

Украинский вингер "Ференцвароша" Александр Зубков не сыграет в первом отборочном раунде Лиги чемпионов.

25-летний украинец не вошел в заявку "Фради" на матч против казахстанского "Тобола", который состоится 6 июля. Причина отсутствия украинского футболиста неизвестна. Ответная игра запланирована на 12 июля.

В прошлом сезоне Зубков отыграл 34 матча за "Ференцварош" во всех турнирах, забив 3 гола и оформив 8 результативных передач.

Ранее СМИ сообщали о том, что Александр может вернуться в донецкий "Шахтер".