Зубков не попал в заявку Ференцвароша на матч Лиги чемпионов
Вернется в "Шахтер"?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вингер "Ференцвароша" Александр Зубков не сыграет в первом отборочном раунде Лиги чемпионов.
25-летний украинец не вошел в заявку "Фради" на матч против казахстанского "Тобола", который состоится 6 июля. Причина отсутствия украинского футболиста неизвестна. Ответная игра запланирована на 12 июля.
В прошлом сезоне Зубков отыграл 34 матча за "Ференцварош" во всех турнирах, забив 3 гола и оформив 8 результативных передач.
Ранее СМИ сообщали о том, что Александр может вернуться в донецкий "Шахтер".
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Источник:UEFA
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