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Зубков не попал в заявку Ференцвароша на матч Лиги чемпионов

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Вернется в "Шахтер"?

Зубков не попал в заявку Ференцвароша на матч Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер "Ференцвароша" Александр Зубков не сыграет в первом отборочном раунде Лиги чемпионов.

25-летний украинец не вошел в заявку "Фради" на матч против казахстанского "Тобола", который состоится 6 июля. Причина отсутствия украинского футболиста неизвестна. Ответная игра запланирована на 12 июля.

В прошлом сезоне Зубков отыграл 34 матча за "Ференцварош" во всех турнирах, забив 3 гола и оформив 8 результативных передач.

Ранее СМИ сообщали о том, что Александр может вернуться в донецкий "Шахтер".

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В статье: Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков Тобол (Костанай)
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Источник:
UEFA

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