"Расскажу внукам, что играл с тобой". Зинченко попрощался с Фернандиньо

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко обратился к Фернандиньо, который недавно перешел в "Атлетико Паранаэнсе".

"Больше, чем просто отличный игрок. Больше, чем просто одноклубник. Лидер на поле и вне его.

С первого дня в "Сити" ты помогал мне чувствовать себя здесь как дома. Я мог бы много дней говорить хорошее о тебе. Мне так повезло, что я делил с тобой раздевалку в течении этих лет. Я многому научился у тебя и точно расскажу своим внукам, что в моей карьере был такой одноклубник, как Фернандиньо.

Я желаю тебе всего лучшего на протяжении всей твоей жизни, потому что ты этого достоин. Я люблю тебя, брат", — написал Зинченко в своем Instagram.