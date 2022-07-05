Специя хочет продлить аренду Коваленко - журналист

Полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко может остаться в "Специи" на следующий сезон. Об этом сообщает спортивный журналист и комментатор Виктор Вацко.

Напомним, в прошлом сезоне 26-летний украинец играл за "орлят" на правах аренды.

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"Специя" получила нового тренера, это Лука Готти. И тот хочет видеть Виктора Коваленко в своей команде на следующий сезон. Но главное слово остается за "Аталантой". Коваленко – один из тех игроков, с которыми "Аталанта" не прочь расстаться. "Специя" хочет арендовать, "Аталанта" хочет максимально большую сумму денег за трансфер Коваленко. У "Специи" есть конкурент из Англии. Насколько я понимаю, речь идет о клубе из Чемпионшипа, но он способен заплатить средства "Аталанте", – рассказал журналист.

В сезоне-2021/22 Коваленко отыграл матчей 27 за "Специю", в которых забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи. Контракт Коваленко с "Аталантой" рассчитан до 30 июня 2025 года.