Чигринский определился с местом продолжения карьеры
Экс-игрок сборной Украины решил ничего не менять
Фото: sport24.gr/ автор неизвестен
Защитник "Ионикоса" Дмитрий Чигринский принял решение остаться в греческом клубе.
35-летний украинец заключил с командой новый контракт на два года. Об этом сообщил агент футболиста Александр Панков.
"Было семь предложений, из них три конкретные которые мы рассматривали очень серьезно. Но семейный уют "Ионикоса" сыграл важную роль в принятии решения. Выбор стоял между большими деньгами, статусом и новым стадионом, а также его величеством футболом", - написал агент в своем Instagram.
Чигринский выступает за "Ионикос" с лета 2021 года. В минувшем сезоне в чемпионате Греции защитник провел 27 матчей и забил один гол. Его предыдущее соглашение действовало до конца 30 июня. В СМИ была информация, что украинец может продолжить карьеру в кипрском "Анортосисе".
Ранее Дмитрий защищал цвета запорожского "Металлурга", испанской "Барселоны", "Днепра", донецкого "Шахтера" и греческого "АЕКа". В составе национальной сборной Украины футболист сыграл 29 матчей.
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