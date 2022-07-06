  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Чигринский определился с местом продолжения карьеры
В тренде

Чигринский определился с местом продолжения карьеры

Наши за границей
(1 голосов)

Экс-игрок сборной Украины решил ничего не менять

Чигринский определился с местом продолжения карьеры

Фото: sport24.gr/ автор неизвестен

Новина українською

Защитник "Ионикоса" Дмитрий Чигринский принял решение остаться в греческом клубе.

35-летний украинец заключил с командой новый контракт на два года. Об этом сообщил агент футболиста Александр Панков.

"Было семь предложений, из них три конкретные которые мы рассматривали очень серьезно. Но семейный уют "Ионикоса" сыграл важную роль в принятии решения. Выбор стоял между большими деньгами, статусом и новым стадионом, а также его величеством футболом", - написал агент в своем Instagram.

Чигринский выступает за "Ионикос" с лета 2021 года. В минувшем сезоне в чемпионате Греции защитник провел 27 матчей и забил один гол. Его предыдущее соглашение действовало до конца 30 июня. В СМИ была информация, что украинец может продолжить карьеру в кипрском "Анортосисе".

Ранее Дмитрий защищал цвета запорожского "Металлурга", испанской "Барселоны", "Днепра", донецкого "Шахтера" и греческого "АЕКа". В составе национальной сборной Украины футболист сыграл 29 матчей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дмитрий Чигринский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Instagram

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде