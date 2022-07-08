С целью помочь Украине. Денис Олейник попрощался с финским клубом

Украинский полузащитник "СИКа" Денис Олейник решил покинуть финский клуб.

Причиной такого выбора стало то, что экс-игрок сборной Украины хочет помочь родной стране во время войны, сообщается на официальном сайте клуба. При этом, он хочет завершить карьеру профессионального футболиста именно на родине. Решение далось нелегко ни одной из сторон.

"Это действительно значимо для меня. Я всегда хотел завершить карьеру футболиста на родине в Украине. Особенно сейчас, в той сложной ситуации, в которой сейчас находится моя страна, мне важно уехать сейчас – показать своим землякам, что я не боюсь. Хочу показать поддержку и пример, помочь чем смогу.

Конечно, принятие решения было очень сложным как для меня, так и для клуба, потому что за четыре года, что я в СИК, я всегда был доволен. Я получил поддержку от всех. Клуб сделал все возможное, чтобы у меня все было хорошо. Каждый раз, когда мне нужна была помощь, клуб помогал мне.

СИК теперь в моем сердце. Я всегда буду его поддерживать и следить за тем, что происходит в клубе. Я также надеюсь вернуться однажды. Может быть, заниматься чем-то другим, кроме игры, но я надеюсь снова вернуться в клуб. Моя семья, мои дети и моя мама останутся в Сейняйоки, пока я не вернусь. Они любят Финляндию, а мои дети любят Сейняйоки. Они всегда приходят смотреть игры.

Напоследок хочу сказать спасибо СИК за то, что они поняли мою ситуацию и отпустили меня в Украину. Конечно, я понимаю, что решение отпустить меня именно сейчас далось клубу непросто. Я также надеюсь, что другие люди также поймут мое решение. Я люблю фанатов СИК! Я чувствую, что мы всегда получали от них поддержку для команды и меня. Я действительно ценю это", — подытожил Олейник.