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Команда Кочергина победила команду Цитаишвили и Рудька в поединке за Суперкубок Польши

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Команда Кочергина победила команду Цитаишвили и Рудька в поединке за Суперкубок Польши

Фейсбук Ракува/Автор невідомий

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В рамках поединка за Суперкубок Польши встречались победитель прошлого сезона Экстраклассы "Лех" и действующий обладатель Кубка Польши "Ракув".

Матч прошел на домашнем стадионе "Леха" в Познани, но победу со счетом 0:2 праздновали номинальные и буквальные гости "Ракув". Команда из города Честонхова отличилась по голу в каждом из таймов.

Обладателем трофея в составе “Ракува” стал украинский полузащитник Владислав Кочергин, вышедший на замену на 78 минуте. Также участие в матче принял арендованный у киевского "Динамо", бывший игрок молодежных сборных Украины Георгий Цитаишвили. Грузин вышел в старте "Леха" и провел на поле 74 минуты. Еще один украинец, голкипер Артур Рудько, просидел весь матч на скамье запасных "Леха".

Отметим, что это уже второй титул Кочергина в “Ракуве”, да и вообще в его карьере. Собственно, в прошлом сезоне он вместе с командой выиграл Кубок Польши: тогда “Ракув” в финале обыграл тот же “Лех”.

Напомним, что Кочергин перешел в “Ракув” в конце марта на правах свободного агента. До этого воспитанник "Днепра" 4,5 года выступал за "Зарю".

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В статье: Артур Рудько Лех (Познань) Владислав Кочергин Георгий Цитаишвили Ракув (Ченстохова)
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