Игнатенко сыграл за Бордо в товарищеском матче

Украинский полузащитник Даниил Игнатенко сыграл за "Бордо" в межсезонном спарринге против "Трелиссака" из четвертой французской лиги. Матч завершился победой жирондинцев со счетом 3:0.

Игнатенко вышел в стартовом составе и провел первую половину встречи. На его счету было два голевых момента, но воспользоваться ими он не смог. На моменту перерыва счет был ничейным.

Отметим, что официальное арендное соглашение "Бордо" и "Шахтера" по Игнатенко завершилось 30 июня. Опция выкупа, которая была у жирондинцев, еще не была применена. Хотя ранее сообщалось, что "Бордо" может оформить трансфер игрока для того, чтобы продать его в другой клуб. Напомним, что жирондинцы в следующем сезоне будут выступать в третьем французском дивизионе.

Текущий контракт Игнатенко с "Шахтером" действителен до лета следующего года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 1,5 млн евро. Добавим, что за полсезона в “Бордо” стоимость полузащитника выросла на 500 тысяч евро.