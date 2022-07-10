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Малиновский сделал дубль и ассист в товарищеском матче за Аталанту. Клуб победил со счетом 15:0

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Бергамаски вынесли Раппресентативу Валь Сериану

Малиновский сделал дубль и ассист в товарищеском матче за Аталанту. Клуб победил со счетом 15:0

Фото: Eurosport

UA-Футбол
Новина українською

Бергамская "Аталанта" провела товарищеский матч против "Раппресентативы Валь Сериана" в рамках подготовки к предстоящему сезону Серии А. Клуб провалился в прошлом сезоне, заняв лишь восьмое место и не попав в еврокубки.

В матче с "Валь Серианой" украинский полузащитник Руслан Малиновский стал одним из самых эффективных игроков: он забил 2 гола. Также украинец отдал ассист на гвинейского форварда Мустафу Сиссе.

Матч завершился разгромной победой "Аталанты" со счетом 15:0. Другие 12 голов забили Хосе Луис Паломино, Жереми Бога (трижды), Луис Мюриэль, Дуван Сапата, Алексей Миранчук (трижды), Сэм Ламмерс, Ханс Хатебур и Тен Копмейнерс.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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