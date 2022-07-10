Малиновский сделал дубль и ассист в товарищеском матче за Аталанту. Клуб победил со счетом 15:0
Бергамаски вынесли Раппресентативу Валь Сериану
Фото: Eurosport
Бергамская "Аталанта" провела товарищеский матч против "Раппресентативы Валь Сериана" в рамках подготовки к предстоящему сезону Серии А. Клуб провалился в прошлом сезоне, заняв лишь восьмое место и не попав в еврокубки.
В матче с "Валь Серианой" украинский полузащитник Руслан Малиновский стал одним из самых эффективных игроков: он забил 2 гола. Также украинец отдал ассист на гвинейского форварда Мустафу Сиссе.
#Atalanta - Rapp. Valseriana | 15-0 | 90'— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 10, 2022
???????? Doppietta per @malinovskyi18!
⚽️ #Malinovksyi at the double!#GoAtalantaGo ⚫???? pic.twitter.com/P8Nd5U8ZXB
Матч завершился разгромной победой "Аталанты" со счетом 15:0. Другие 12 голов забили Хосе Луис Паломино, Жереми Бога (трижды), Луис Мюриэль, Дуван Сапата, Алексей Миранчук (трижды), Сэм Ламмерс, Ханс Хатебур и Тен Копмейнерс.
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