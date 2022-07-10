Малиновский сделал дубль и ассист в товарищеском матче за Аталанту. Клуб победил со счетом 15:0

Бергамская "Аталанта" провела товарищеский матч против "Раппресентативы Валь Сериана" в рамках подготовки к предстоящему сезону Серии А. Клуб провалился в прошлом сезоне, заняв лишь восьмое место и не попав в еврокубки.

В матче с "Валь Серианой" украинский полузащитник Руслан Малиновский стал одним из самых эффективных игроков: он забил 2 гола. Также украинец отдал ассист на гвинейского форварда Мустафу Сиссе.

Матч завершился разгромной победой "Аталанты" со счетом 15:0. Другие 12 голов забили Хосе Луис Паломино, Жереми Бога (трижды), Луис Мюриэль, Дуван Сапата, Алексей Миранчук (трижды), Сэм Ламмерс, Ханс Хатебур и Тен Копмейнерс.