Миколенко отправился с Эвертоном на предсезонный тур в США
Там ириски проведут два контрольных поединка
Фото: ФК Эвертон
Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко отправился сегодня в составе английской команды в США. Там команда Фрэнка Лэмпарда сыграет два предсезонных товарищеских матча.
16 июля "ириски" встретятся в Балтиморе с лондонским "Арсеналом". 20 июля команда украинца в Миннеаполисе будет противостоять клубу MLS - "Миннесотой Юнайтед".
Напомним, что по возвращению в Ливерпуль "Эвертон" примет киевское "Динамо" в рамках благотворительного матча. Поединок запланирован на 29 июля и пройдет на домашнем стадионе клуба" Гудисон Парк".
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Источник:evertonfc.com
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