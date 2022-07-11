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Миколенко отправился с Эвертоном на предсезонный тур в США

Наши за границей
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Там ириски проведут два контрольных поединка

Миколенко отправился с Эвертоном на предсезонный тур в США

Фото: ФК Эвертон

Новина українською

Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко отправился сегодня в составе английской команды в США. Там команда Фрэнка Лэмпарда сыграет два предсезонных товарищеских матча.

16 июля "ириски" встретятся в Балтиморе с лондонским "Арсеналом". 20 июля команда украинца в Миннеаполисе будет противостоять клубу MLS - "Миннесотой Юнайтед".

Напомним, что по возвращению в Ливерпуль "Эвертон" примет киевское "Динамо" в рамках благотворительного матча. Поединок запланирован на 29 июля и пройдет на домашнем стадионе клуба" Гудисон Парк".

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
evertonfc.com

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