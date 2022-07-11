Миколенко отправился с Эвертоном на предсезонный тур в США

Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко отправился сегодня в составе английской команды в США. Там команда Фрэнка Лэмпарда сыграет два предсезонных товарищеских матча.

16 июля "ириски" встретятся в Балтиморе с лондонским "Арсеналом". 20 июля команда украинца в Миннеаполисе будет противостоять клубу MLS - "Миннесотой Юнайтед".

Напомним, что по возвращению в Ливерпуль "Эвертон" примет киевское "Динамо" в рамках благотворительного матча. Поединок запланирован на 29 июля и пройдет на домашнем стадионе клуба" Гудисон Парк".