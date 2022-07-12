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Украинский нападающий покинул литовский клуб

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На легионерских хлебах не все бывает гладко

Украинский нападающий покинул литовский клуб

Фото: sport.pl.ua

В'ячеслав Кульчицький Автор UA-Футбол
Новина українською

Один из ветеранов украинского футбола Денис Васин, выступавший в последнее время в дружественной Литве, намерен продолжить карьеру в другой стране. 33-летний нападающий покинул "Йонаву" в разгар нынешнего чемпионата, вскоре после прихода на ее тренерский мостик украинца Петра Кушлыка.

За время пребывания в этом литовском клубе Васин успел сыграть в пяти матчах чемпионата.

До перехода в "Йонаву", которую до появления в ней Кушлыка тренировал другой украинский специалист - Евгений Луценко, нападающий защищал цвета криворожского "Кривбасса". В его составе он провел осеннюю часть сезона-2021/22 в Первой лиге.

Всего в профессиональной карьере Дениса Васина значится девять клубов. Помимо "Йонавы" и "Кривбасса", он играл также в петровском "Ингульце", полтавской "Ворскле", каменской "Стали", мариупольском "Ильичевце", львовских "Карпатах", белорусской "Белшине" из Бобруйска и одесском "Черноморце".

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В статье: Денис Васин
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