Филиппов: В УПЛ готов вернуться только в Десну

Нападающий "Риги" Александр Филиппов, арендованный у "Сент-Труйдена", рассказал о дальнейших планах на карьеру.

— Хотели бы остаться в Латвии?

— Тяжело ответить на этот вопрос. Тут должно быть не только мое желание. Должно быть желание руководства команды, тренер должен быть доволен моей игрой. Поэтому посмотрим, еще есть время. Хочется, как можно лучше, выступить и командно, и индивидуально, помочь команде с достижением поставленных целей. А потом уже в конце сезона сядем и будем смотреть, как будет лучше для всех нас.

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— Общались на эту тему с руководством клуба?

— Пока что нет. Только половина чемпионата прошла, начались еврокубки, посмотрим, как оно будет.

— Готовы сейчас вернуться в УПЛ?

— Это тяжелый вопрос. Я был бы готов вернуться только в "Десну". Но вы сами понимаете, что такой команды нет. Поэтому пока что я ‒ игрок "Риги", а потом будет видно.

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— Это правда, что в ваших услугах заинтересован "Металлист"?

— Нет, я первый раз такое слышу.

— Почему выбрали Латвию? Были предложения из других чемпионатов?

— Не было особо и вариантов. Предлагали вернуться в Украину, опять же, в "Десну". Но так как появился вариант с "Ригой", решил остаться в Европе на какое-то время. На год аренда как раз. Я знал, что тут будет больше игровой практики, чем в Бельгии, - сказал Филиппов.