Официально. Ярмоленко стал игроком команды Реброва

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко официльано стал игроком эмиратского "Аль-Айна".

Соглашение с 32-летним украинцем рассчитано до завершения сезона 2022/23, сообщает пресс-служба команды. Ярмоленко перебрался в ОАЭ на правах свободного агента, так как его контракт с лондонским "Вест Хэмом" закончился этим летом.

В сезоне-2021/22 он провел 34 матча за "молотобойцев" во всех турнирах, забил 4 гола и выполнил 4 ассиста. Была информация, что за Андреем следят клуб из МЛС, а также английский "Фулхэм".

Напомним, что "Альн-Айн" возглавляет украинский наставник Сергей Ребров, который по итогам минувшего сезона выиграл чемпионат и кубок ОАЭ. Добавим, что Ярмоленко уже тренировался под руководством Реброва в киевском "Динамо".