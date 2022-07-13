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Официально. Ярмоленко стал игроком команды Реброва

Наши за границей
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(7 голосов)

Андрей наконец определился с новым клубом

Официально. Ярмоленко стал игроком команды Реброва

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко официльано стал игроком эмиратского "Аль-Айна".

Соглашение с 32-летним украинцем рассчитано до завершения сезона 2022/23, сообщает пресс-служба команды. Ярмоленко перебрался в ОАЭ на правах свободного агента, так как его контракт с лондонским "Вест Хэмом" закончился этим летом.

В сезоне-2021/22 он провел 34 матча за "молотобойцев" во всех турнирах, забил 4 гола и выполнил 4 ассиста. Была информация, что за Андреем следят клуб из МЛС, а также английский "Фулхэм".

Напомним, что "Альн-Айн" возглавляет украинский наставник Сергей Ребров, который по итогам минувшего сезона выиграл чемпионат и кубок ОАЭ. Добавим, что Ярмоленко уже тренировался под руководством Реброва в киевском "Динамо".

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В статье: Андрей Ярмоленко Аль-Айн (ОАЭ)
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Комментарии (19)
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velbag (Полтава)
13.07.2022 в 12:39
удачі,Андрюха!
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+4
0
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Smooth da Hustler (Львів)
13.07.2022 в 12:19
Скорость как раз для эмиратов, а техника осталась.Срубит 3-4 ляма и в Киев
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+1
0
royalstas (Вінниця)
13.07.2022 в 11:43
Красавчик подоїть ще й арабів) Думаю лям 4-5 в рік буде мати. Більше ніхто і не дав би, так що це логічний перехід.
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+4
0
avatar
хутин пуйлo 88 (Десь там)
13.07.2022 в 11:41
А я вам відразу казав, що інформація про перехід в Динамо - ФЕЙК!!! Андрій патріот і не піде в проросійську Сурково-Медведчукову помийку! Наступні мої прогнози будуть лише за гроші!
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+2
-8
avatar
хутин пуйло 88 (Десь там)
13.07.2022 в 13:51
О, знову ти маткоєбцо вилізло
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0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
13.07.2022 в 11:38
Авжеж не "фонтан", не Лондон, не МЛС... навіть не Київ, утім грошей та ігрової практики буде вдосталь. Вдачі Андрію!
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+3
-1
avatar
vismut (Запорожье)
13.07.2022 в 11:22
Успеха! Осталось Максима Коваля перетащить.
Ответить
+1
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
13.07.2022 в 11:03
Всё нормально, будет постоянная игровая практика, мастерство у нено есть, а тонус будет. Всё ок.
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+6
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
13.07.2022 в 11:00
Если его будут звать от туда в сборную - це буде ганьба.
Ответить
+2
-9
avatar
zloyded (Киев)
13.07.2022 в 11:06
Ні - тебе будуть з дивану кликати
Ответить
+7
-1
avatar
vismut (Запорожье)
13.07.2022 в 11:23
Аргументируй.)
Ответить
+3
0
Alex-696 (Немирів)
13.07.2022 в 12:10
Ти не бачиш нік? Яка може бути аргументація в дурдомі?
+1
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
13.07.2022 в 12:22
А шо тут аргументировать, чудак будет в чемпионате нефтекачки, он забудет как играть в настоящий футбол.
+1
-3
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
13.07.2022 в 12:37
Так Ярмола, будучи в Англії, без ігрової практики грав у збірній краще і забивав більше, ніж деякі футболісти з ігровою практикою... А тут він постійно на поле виходитиме!
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+2
0
avatar
vismut (Запорожье)
13.07.2022 в 13:19
الأوكراني أندري يارمولينكو
Ответить
0
0
MaximSK (Киев)
13.07.2022 в 10:37
Наверное минус один игрок для сборной, как он после жаркой ОАЭ сможет приезжать в сборную и показывать уровень? Наверное не было хороших предложений и выбрал денежный.
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+2
-10
can (Торонто, Львов)
13.07.2022 в 10:47
Нормально он выбрал. После ОАЭ на сборы будет приезджать как в осенний сосновый лес. Контракт всего на год. Подзаработает, а потом можно и в Динамо на годик, полтора.
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+9
-1
avatar
zloyded (Киев)
13.07.2022 в 11:05
Що за брєд!Більш безґлуздого коментаря мабуть і не зустрінеш Всі гравці у світі вибирають грошові варіанти, футбольне життя не вічне! І в решті решт - це його життя і не вам вирішувати, що і як йому робити! Він приніс багато користі і збірній і Динамо, що його виростило, а далі його вибір!
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+5
0
avatar
vismut (Запорожье)
13.07.2022 в 11:35
Ну кто там будет играть при +42???? Погода зимой в ОАЭ отличная – не жарко, вечерами даже прохладно, что не может не нравиться европейцам.
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+1
0

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