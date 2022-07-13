Официально. Ярмоленко стал игроком команды Реброва
Андрей наконец определился с новым клубом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко официльано стал игроком эмиратского "Аль-Айна".
Соглашение с 32-летним украинцем рассчитано до завершения сезона 2022/23, сообщает пресс-служба команды. Ярмоленко перебрался в ОАЭ на правах свободного агента, так как его контракт с лондонским "Вест Хэмом" закончился этим летом.
В сезоне-2021/22 он провел 34 матча за "молотобойцев" во всех турнирах, забил 4 гола и выполнил 4 ассиста. Была информация, что за Андреем следят клуб из МЛС, а также английский "Фулхэм".
Напомним, что "Альн-Айн" возглавляет украинский наставник Сергей Ребров, который по итогам минувшего сезона выиграл чемпионат и кубок ОАЭ. Добавим, что Ярмоленко уже тренировался под руководством Реброва в киевском "Динамо".
الأوكراني أندري يارمولينكو ????????— نادي العين (@alainfcae) July 13, 2022
من ⚒️ إلى ???? الزعـامـة ولغاية 2023 ????⚫️ #نادي_العين pic.twitter.com/W88xNJ3H05
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