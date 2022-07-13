Ярмоленко: Хотел бы поблагодарить Сергея Реброва за его доверие

Украинец Андрей Ярмоленко дал комментарий пресс-службе своего нового клуба "Аль-Айн".

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"Я хотел бы поблагодарить Сергея Реброва за его доверие. То, что он меня выбрал, усиливает мое желание не жалеть усилий, чтобы помочь этому великому клубу и продемонстрировать свой боевой дух. Он был моим главным тренером, когда играл за киевское "Динамо". Так что я знаю его тренерский стиль. Кроме того, он сильная личность, и его любят все игроки.

Я хорошо понимаю, что меня ждет новый вызов, играя за один из крупнейших клубов азиатского континента. Тем более что я люблю вызовы, связанные с опытом. Пока я здесь, я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в завоевание большого количества титулов, и у нас есть все причины, которые позволяют нам реализовать наши амбиции как команды и стать сильным и большим клубом.

На самом деле, когда Сергей Ребров приступил к своим обязанностям главного тренера команды "Аль-Айн", мы, украинцы, очень хотели узнать больше об этом клубе, и мы внимательно следим за новостями, тем более что Сергей Ребров — одна из футбольных легенд моей страны. Я с нетерпением жду возможности выиграть как можно больше титулов с клубом "Аль-Айн", - заявил Ярмоленко.

Напомним, что Андрей подписал однолетний контракт.