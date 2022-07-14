Малиновский вновь отметился дублем в спарринге за Аталанту

Бергамская "Аталанта" продолжает готовиться к старту нового сезона в итальянской Серии А.

Во втором товарищеском матче команда Джан Пьеро Гасперини победила с разгромным счетом "Валли Бергамаски" (10:0). Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский начал поединок с лавки запасных, но уже после выхода на поле отдал результативную передачу и оформил дубль.

Напомним, что несколько дней назад украинский хавбек также сумел отличиться в контрольном матче своей команды. Дубль Руслана и ассист помог одержать победу над аматорским клубом "Раппресентативы Валь Сериана" (15:0).

"Аталанта" – "Валли Бергамаске" – 10:0

Голы: Эдерсон, 9, Муриель, 26, 46, Сапата, 44, Бога, 49, 78, Малиновский, 69, 86, Сиссе, 71, Пашалич, 88