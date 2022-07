Ярмоленко тепло попрощался с Вест Хэмом - пресс-служба лондонцев вспомнила его гол Севилье

32-летний вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко в своем Twitter тепло попрощался с фанатами "Вест Хэма".

Пресс-служба "молотобойцев" отреагировала на твит своего экс-фуболиста:

Напомним, Ярмоленко играл за "Вест Хэм" с лета 2018 года, когда он перешел в лондонский клуб из "Боруссии Дортмунд" за 20 миллионов евро. За эти четыре года Андрей провел 84 матча за клуб, в которых он забил 13 голов и отдал 7 ассистов.

Вчера стало известно о том, что он стал игроком "Аль-Айна".

Thanks for everything, @Yarmolenko_7! We'll never forget your goal against Sevilla. What a moment for everyone associated with this Club. Good luck with your new team ❤️ https://t.co/0PJmaNnr9p