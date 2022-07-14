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Ярмоленко тепло попрощался с Вест Хэмом - пресс-служба лондонцев вспомнила его гол Севилье

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Украинец четыре года провел в Лондоне

Ярмоленко тепло попрощался с Вест Хэмом - пресс-служба лондонцев вспомнила его гол Севилье

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

32-летний вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко в своем Twitter тепло попрощался с фанатами "Вест Хэма".

"Спасибо всем болельщикам и сотрудникам "Вест Хэма" за всю вашу поддержку на протяжении всего времени, когда ничего не получалось. Но было много счастливых и приятных моментов, за которые я благодарен всем, кто был со мной и поддерживал меня. Спасибо вам всем, ваш Ярмо".

Пресс-служба "молотобойцев" отреагировала на твит своего экс-фуболиста:

"Спасибо за все! Мы никогда не забудем твой гол "Севилье". Это яркий момент для всех в клубе. Удачи в новой команде".

Напомним, Ярмоленко играл за "Вест Хэм" с лета 2018 года, когда он перешел в лондонский клуб из "Боруссии Дортмунд" за 20 миллионов евро. За эти четыре года Андрей провел 84 матча за клуб, в которых он забил 13 голов и отдал 7 ассистов.

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Вчера стало известно о том, что он стал игроком "Аль-Айна".

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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