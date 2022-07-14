Станислав Беленький остался в запасе тбилисского Динамо на матч Лиги конференций
Против эстонского Пайде
Фото: DINAMOTB
В первом квалификационном раунде Лиги конференций тбилисское "Динамо" на выезде сыграет против эстонского "Пайде". Начало матча – в 19:00.
В заявке грузинской команды оказался украинский нападающий Станислав Беленький. Он остался в резерве.
Первый матч между командами неделю назад закончился победой эстонцев 3:2.
Станислав Беленький ранее играл в еврокубках в составе "Олимпика" и брестского "Динамо".
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