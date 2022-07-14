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Лига конференций. Даниил Каневцев сыграет в основе грузинской команды, которую тренирует украинский тренер

Наши за границей
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Дила против КуПС

Лига конференций. Даниил Каневцев сыграет в основе грузинской команды, которую тренирует украинский тренер

Фото: fcdila.ge

UA-Футбол
Новина українською

В ответном матче первого квалификационного раунда Лиги конференций грузинская "Дила" на своем поле принимает финский КуПС. Старт матча – в 20:00.

Ворота "Дилы" в этом поединке будет защищать украинский голкипер Даниил Каневцев. Он известен по выступлениям в "Металлисте", "Металлисте 1925", "Черноморце" и "Ворскле". "Дила" – его первый зарубежный опыт.

Именно с "Дилой" неделю назад Каневцев впервые в своей карьере сыграл в еврокубках.

Отметим, что тренирует грузинскую команду украинский специалист Андрей Демченко. Ранее он работал в "Вересе" и "Металлисте 1925".

Первый матч между "Дилой" и КуПС закончился со счетом 2:0 в пользу представителя Финляндии.

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В статье: Даниил Каневцев
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