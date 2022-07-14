Лига конференций. Даниил Каневцев сыграет в основе грузинской команды, которую тренирует украинский тренер
Дила против КуПС
Фото: fcdila.ge
В ответном матче первого квалификационного раунда Лиги конференций грузинская "Дила" на своем поле принимает финский КуПС. Старт матча – в 20:00.
Ворота "Дилы" в этом поединке будет защищать украинский голкипер Даниил Каневцев. Он известен по выступлениям в "Металлисте", "Металлисте 1925", "Черноморце" и "Ворскле". "Дила" – его первый зарубежный опыт.
Именно с "Дилой" неделю назад Каневцев впервые в своей карьере сыграл в еврокубках.
Отметим, что тренирует грузинскую команду украинский специалист Андрей Демченко. Ранее он работал в "Вересе" и "Металлисте 1925".
Первый матч между "Дилой" и КуПС закончился со счетом 2:0 в пользу представителя Финляндии.
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