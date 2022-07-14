За Петрокуб в Лиге конференций может сыграть украинец, всю карьеру проведший в Молдове
Собственно, он уже играл в первом матче против Флорианы
Фото: uefa.com
В первом квалификационном раунде Лиги конференций молдавский "Петрокуб" противостоит мальтийской "Флориане". Первый матч между командами закончился вничью 0:0.
Тогда один тайм отыграл украинец Артём Федеров. На ответный матч он оказался в резерве "Петрокуба".
Федерову – 23 года. Всю свою карьеру он провел в Молдавии. Сначала играл за "Динамо-Авто", теперь – за "Петрокуб".
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