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Бывший защитник Черноморца сыграет в Лиге конференций по Сфынтул Георге

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Евгений Смирнов немало отыграл в УПЛ

Бывший защитник Черноморца сыграет в Лиге конференций по Сфынтул Георге

Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya

UA-Футбол
Новина українською

В первом квалификационном раунде Лиги конференций жребий свел словенскую "Муру" и молдавский "Сфынтул Георге". В первом матче эти команды сыграли между собой со счетом 2:1 (в пользу словенцев), ответный матч состоится сегодня, 14-го июля, в 21:00.

В основном составе "Сфынтул Георге" сыграет украинец Евгений Смирнов. Он известен выступлениями в "Черноморце", за который в свое время сыграл в УПЛ более 65-ти матчей. После "Черноморца" Смирнов играл в "Гомеле", затем перешел в "Сфынтул Георге", откуда отправлялся в аренду в Казахстан.

В сезоне 2020/21 Евгений Смирнов провел два матча за "Сфынтул Георге" в Лиге Европы. Сейчас это второй его матч в Лиге конференций.

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В статье: Евгений Смирнов
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