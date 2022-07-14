Бывший защитник Черноморца сыграет в Лиге конференций по Сфынтул Георге
Евгений Смирнов немало отыграл в УПЛ
Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya
В первом квалификационном раунде Лиги конференций жребий свел словенскую "Муру" и молдавский "Сфынтул Георге". В первом матче эти команды сыграли между собой со счетом 2:1 (в пользу словенцев), ответный матч состоится сегодня, 14-го июля, в 21:00.
В основном составе "Сфынтул Георге" сыграет украинец Евгений Смирнов. Он известен выступлениями в "Черноморце", за который в свое время сыграл в УПЛ более 65-ти матчей. После "Черноморца" Смирнов играл в "Гомеле", затем перешел в "Сфынтул Георге", откуда отправлялся в аренду в Казахстан.
В сезоне 2020/21 Евгений Смирнов провел два матча за "Сфынтул Георге" в Лиге Европы. Сейчас это второй его матч в Лиге конференций.
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