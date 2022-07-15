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В Брентфорде прокомментировали трансфер Ярмолюка

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(2 голосов)

18-летний украинец получил шанс зарекомендовать себя в Англии

В Брентфорде прокомментировали трансфер Ярмолюка

Фото: BrentfordFC

Новина українською

Директор "Брентфорда" по футболу Фил Джайлз прокомментировал подписание 18-летнего украинца Егора Ярмолюка.

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"Егор – игрок с очень большим потенциалом, мы рады его приветствовать в "Брентфорде". Он действительно прогрессивный полузащитник, который тоже может играть выше в атаке. Он может создавать, делать ассисты, а также у него очень хорошая техника. Он даст команде как динамический элемент, так и много мощности.

Он пришел к нам после очень тяжелого периода в Украине, и мы здесь, чтобы поддержать его всеми способами, на поле и вне его. Мы поможем ему улучшить его английский, но прежде всего сделаем все, чтобы он чувствовал себя причастным к клубу, и позаботимся, чтобы он должным образом обустроился", – сказал Джайлз.

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В статье: Брентфорд Егор Ярмолюк
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Источник:
brentfordfc.com

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