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Манчестер Сити готов продать Зинченко Арсеналу: названа сумма

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"Канониры" уже ведут переговоры с чемпионом Англии

Манчестер Сити готов продать Зинченко Арсеналу: названа сумма

Фото: The Independent

Новина українською

"Арсенал" начал переговоры с "Манчестер Сити" по трансферу украинского защитника Александра Зинченко. Об этом пишет Daily Mail.

Согласно данным источника, "горожане" готовы продать 25-летнего украинца за 35 миллионов фунтов стерлингов (около 41 млн евро - прим.). Помимо "канониров", к Зинченко проявляли интерес "Эвертон", "Вест Хэм" и "Челси".

На место Александра "Манчестер Сити" попытаются подписать испанца Марка Кукурелью из "Брайтона".

Отмечается, что вновь поработать с Зинченко желает наставник "Арсенала" Микель Артета. Испанец хорошо знаком с украинцем, ведь долгое время был главным ассистентом Гвардиолы в "Манчестер Сити".

На прошлой неделе была информация, что "Ман Сити" не намерен продавать игрока национальной сборной Украины и хотел бы сохранить его в составе.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
Daily Mail

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