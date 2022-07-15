Манчестер Сити готов продать Зинченко Арсеналу: названа сумма

"Арсенал" начал переговоры с "Манчестер Сити" по трансферу украинского защитника Александра Зинченко. Об этом пишет Daily Mail.

Согласно данным источника, "горожане" готовы продать 25-летнего украинца за 35 миллионов фунтов стерлингов (около 41 млн евро - прим.). Помимо "канониров", к Зинченко проявляли интерес "Эвертон", "Вест Хэм" и "Челси".

На место Александра "Манчестер Сити" попытаются подписать испанца Марка Кукурелью из "Брайтона".

Отмечается, что вновь поработать с Зинченко желает наставник "Арсенала" Микель Артета. Испанец хорошо знаком с украинцем, ведь долгое время был главным ассистентом Гвардиолы в "Манчестер Сити".

На прошлой неделе была информация, что "Ман Сити" не намерен продавать игрока национальной сборной Украины и хотел бы сохранить его в составе.