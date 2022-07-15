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Хацкевич: Возвращение Ярмоленко усилило бы чемпионат Украины

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Были слухи, что Андрей вернется в "Динамо"

Хацкевич: Возвращение Ярмоленко усилило бы чемпионат Украины

Фото: alainclub.ae

Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич поделился мыслями касательно истории с возможным возвращением Андрея Ярмоленко в столичный клуб.

Ярмоленко ‒ значимый футболист в Украине. Прекрасно проявлял себя и за сборную, и за "Динамо". Это возвращение усилило бы сам чемпионат Украины, потому что он один из лучших наших футболистов за всю историю. Но как его использовать, в одно время с Цыганковым, не знаю.

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У меня тоже был такой вопрос: одновременно были в команде и Витя, и Андрей. Да, Витя играл слева, вместо Гонсалеса, но все-таки, был не так эффективен. На позиции 10-ки есть Буяльский, один из лучших футболистов Украины. Поэтому как их троих использовать одновременно – вопрос.

— Переезд в ОАЭ — это шаг к завершению карьеры. Может, лучше было бы Ярмоленко отправиться в Турцию или другой европейский клуб?

— Если бы такие варианты были на сегодняшний день, он бы выбрал другое предложение. Но это все разговоры. Я знаю, как это все происходит и от кого это может исходить. Поэтому лучше было спросить у самого Андрея, чтобы прокомментировал слухи ‒ планировал ли он вообще возвращаться в Украину в этот период времени, когда у нас неопределенность с чемпионатом и военное положение, - сказал Хацкевич.

Напомним, что на этой неделе официально стало известно, что Андрей Ярмоленко стал игроком "Аль-Айна", который тренирует Сергей Ребров.

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В статье: Андрей Ярмоленко Александр Хацкевич Динамо (Киев) Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
Fanday

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