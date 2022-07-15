Как украинцы выступали в АПЛ? Квиз
Трансферу Егора Ярмолюка посвящается
14 июля представитель Английской Премьер-лиги "Брентфорд" объявил о подписании 18-летнего полузащитника СК "Днепр-1" Егора Ярмолюка. За украинца, согласно данным портала transfermarkt, англичане отдали полтора миллиона евро.
В связи с этим трансфером мы предлагаем освежить в памяти выступления украинцев в АПЛ, пройдя наш квиз.
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