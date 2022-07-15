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Как украинцы выступали в АПЛ? Квиз

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Трансферу Егора Ярмолюка посвящается

Как украинцы выступали в АПЛ? Квиз

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

14 июля представитель Английской Премьер-лиги "Брентфорд" объявил о подписании 18-летнего полузащитника СК "Днепр-1" Егора Ярмолюка. За украинца, согласно данным портала transfermarkt, англичане отдали полтора миллиона евро.

В связи с этим трансфером мы предлагаем освежить в памяти выступления украинцев в АПЛ, пройдя наш квиз.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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