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Ярмолюк: На 105 сдал ВНО по украинскому, на 101 – по географии

Наши за границей
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Ярмолюк: На 105 сдал ВНО по украинскому, на 101 – по географии

Фото: BrentfordFC

Новина українською

Украинский новичок "Брентфорда" Егор Ярмолюк рассказал о своих результатах теста ВНО:

– Огласи свои баллы ВНО.

– 105 по украинскому.

– Проходной?

– Да. Вроде бы 101 по географии, когда 100 проходной. Мне нужно было 2, чтобы поступить. И математику где-то так составил тоже.

– Готовился или рандомно отвечал?

– Рандомно.

– Почему не готовился?

– Поздно было уже.

– Зачем сдавал ВНО? Хочешь дальше поступать?

– Поступил в колледж в Запорожье, на инфиз. Тренером буду”, - сказал Ярмолюк.

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В статье: Брентфорд Егор Ярмолюк
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Источник:
pressing

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