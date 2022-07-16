Ярмолюк: На 105 сдал ВНО по украинскому, на 101 – по географии

Украинский новичок "Брентфорда" Егор Ярмолюк рассказал о своих результатах теста ВНО:

“ – Огласи свои баллы ВНО.

– 105 по украинскому.

– Проходной?

– Да. Вроде бы 101 по географии, когда 100 проходной. Мне нужно было 2, чтобы поступить. И математику где-то так составил тоже.

– Готовился или рандомно отвечал?

– Рандомно.

– Почему не готовился?

– Поздно было уже.

– Зачем сдавал ВНО? Хочешь дальше поступать?

– Поступил в колледж в Запорожье, на инфиз. Тренером буду”, - сказал Ярмолюк.