Ярмолюк: На 105 сдал ВНО по украинскому, на 101 – по географии
Будет тренером
Фото: BrentfordFC
Украинский новичок "Брентфорда" Егор Ярмолюк рассказал о своих результатах теста ВНО:
“ – Огласи свои баллы ВНО.
– 105 по украинскому.
– Проходной?
– Да. Вроде бы 101 по географии, когда 100 проходной. Мне нужно было 2, чтобы поступить. И математику где-то так составил тоже.
– Готовился или рандомно отвечал?
– Рандомно.
– Почему не готовился?
– Поздно было уже.
– Зачем сдавал ВНО? Хочешь дальше поступать?
– Поступил в колледж в Запорожье, на инфиз. Тренером буду”, - сказал Ярмолюк.
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Источник:pressing
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