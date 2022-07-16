Арсенал и Манчестер Сити устно согласовали трансфер Зинченко за 35 миллионов евро
Развязка этой саги все ближе и ближе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английские "Арсенал" и "Манчестер Сити" достигли устной договоренности о трансфере украинского универсала Александра Зинченко. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Стороны остановились на сумме трансфера в 30 млн фунтов (около 35 млн евро).
Романо отмечает, что персональные условия игрока с "канонирами" еще не согласованы, хотя другой инсайдер - Николо Скира - писал об обратном. Именно пункт о длительности контракта и зарплате Зинченко является ключевым шагом для завершения сделки.
Отметим, что текущий контракт Александра с “Манчестер Сити” действителен до 2024 года. В последний раз он продолжал соглашение летом 2019 года.
Популярное сейчас
- Шахтер, Металлист 1925 и Львов еще не играли. Все спарринги клубов УПЛ этим летом
- Враг нанес удары неподалеку от Нью-Йорка - Генштаб сообщил о ситуации на фронте по направлениям
- Ребров: Упреки в адрес Ярмоленко считаю неуместными
- Манчестер Сити готов продать Зинченко Арсеналу: названа сумма
- Михаэль Баллак начал отношения с девушкой сына, который погиб год назад. ФОТО
- Модель и актриса, которая присоединилась к рядам ВСУ, погибла во время обстрела Харькова