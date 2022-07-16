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Арсенал и Манчестер Сити устно согласовали трансфер Зинченко за 35 миллионов евро

Наши за границей
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(3 голосов)

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Арсенал и Манчестер Сити устно согласовали трансфер Зинченко за 35 миллионов евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английские "Арсенал" и "Манчестер Сити" достигли устной договоренности о трансфере украинского универсала Александра Зинченко. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Стороны остановились на сумме трансфера в 30 млн фунтов (около 35 млн евро).

Романо отмечает, что персональные условия игрока с "канонирами" еще не согласованы, хотя другой инсайдер - Николо Скира - писал об обратном. Именно пункт о длительности контракта и зарплате Зинченко является ключевым шагом для завершения сделки.

Отметим, что текущий контракт Александра с “Манчестер Сити” действителен до 2024 года. В последний раз он продолжал соглашение летом 2019 года.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
Fabrizio Romano

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Комментарии (8)
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Tasha19
16.07.2022 в 13:44
Арсенал для Зінченка чи не найкращий варіант.
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+1
-1
avatar
vismut (Запорожье)
16.07.2022 в 12:34
Может лучше назад, в Шахтёр? Отрабатывать побег.
Ответить
0
-5
oda1979 (Запорожье)
16.07.2022 в 12:32
Вратарем?
Ответить
0
-5
avatar
vismut (Запорожье)
16.07.2022 в 12:34
Вахтёром
Ответить
0
-6
ВасяКулебяка (Козливка)
16.07.2022 в 12:05
Молодець треба ставати повноцінним футболістом лідером, який буде вести гру та забивати мячі, а не просто гарним хлопцем на підхваті, а титули вже є багато. Хай щастить Сашко
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+5
-1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
16.07.2022 в 11:20
Правильне рішення, буде мати більше ігрової практики!В Лондоні ще пам'ятають нашого Лужного, тому підтримка в Олександра буде.Удачі в новому клубі!!!
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+2
-2
Cerega15 (Kherson)
16.07.2022 в 11:37
Поддержка будет, если будет играть на уровне, Лужный тут не при чем.
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+2
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
16.07.2022 в 12:10
Це зрозуміло, не спорю. Проте авторитет Лужного зайвим не буде точно. Зараз підтримка українців в АПЛ сильна!
+3
-1

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