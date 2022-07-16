Арсенал и Манчестер Сити устно согласовали трансфер Зинченко за 35 миллионов евро

Английские "Арсенал" и "Манчестер Сити" достигли устной договоренности о трансфере украинского универсала Александра Зинченко. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Стороны остановились на сумме трансфера в 30 млн фунтов (около 35 млн евро).

Романо отмечает, что персональные условия игрока с "канонирами" еще не согласованы, хотя другой инсайдер - Николо Скира - писал об обратном. Именно пункт о длительности контракта и зарплате Зинченко является ключевым шагом для завершения сделки.

Отметим, что текущий контракт Александра с “Манчестер Сити” действителен до 2024 года. В последний раз он продолжал соглашение летом 2019 года.