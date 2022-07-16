  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Вице-капитан молодежной сборной Украины сменил одну чешскую команду на другую
В тренде

Вице-капитан молодежной сборной Украины сменил одну чешскую команду на другую

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Отправился в аренду

Вице-капитан молодежной сборной Украины сменил одну чешскую команду на другую

Слован Ліберець

Новина українською

Центральный защитник молодежной сборной Украины Максим Таловеров стал игроком "Слована" Либерец. Об этом сообщает официальный сайт чешского клуба.

Следующий сезон он проведет в составе “сине-белых” на правах аренды из “Славии”.

Отметим, что Таловеров стал игроком пражского клуба в январе этого года, перейдя из “Чешского Будеевице” за 700 тысяч евро. За пол сезона он успел провести 16 матчей, пять из которых – в Лиге конференций.

Напомним, что в активе Таловерова 12 выступлений в составе молодежной сборной Украины. Он является одним из вицекапитанов команды Ротаня, а также в крайнем на данный момент матче молодежки против Армении Максим выходил с капитанской повязкой.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в 750 тысяч евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Слован (Либерец) Славия (Прага) Максим Таловеров
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде