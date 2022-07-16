Вице-капитан молодежной сборной Украины сменил одну чешскую команду на другую
Отправился в аренду
Слован Ліберець
Центральный защитник молодежной сборной Украины Максим Таловеров стал игроком "Слована" Либерец. Об этом сообщает официальный сайт чешского клуба.
Следующий сезон он проведет в составе “сине-белых” на правах аренды из “Славии”.
Отметим, что Таловеров стал игроком пражского клуба в январе этого года, перейдя из “Чешского Будеевице” за 700 тысяч евро. За пол сезона он успел провести 16 матчей, пять из которых – в Лиге конференций.
Напомним, что в активе Таловерова 12 выступлений в составе молодежной сборной Украины. Он является одним из вицекапитанов команды Ротаня, а также в крайнем на данный момент матче молодежки против Армении Максим выходил с капитанской повязкой.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в 750 тысяч евро.
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