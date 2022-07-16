Вице-капитан молодежной сборной Украины сменил одну чешскую команду на другую

Центральный защитник молодежной сборной Украины Максим Таловеров стал игроком "Слована" Либерец. Об этом сообщает официальный сайт чешского клуба.

Следующий сезон он проведет в составе “сине-белых” на правах аренды из “Славии”.

Отметим, что Таловеров стал игроком пражского клуба в январе этого года, перейдя из “Чешского Будеевице” за 700 тысяч евро. За пол сезона он успел провести 16 матчей, пять из которых – в Лиге конференций.

Напомним, что в активе Таловерова 12 выступлений в составе молодежной сборной Украины. Он является одним из вицекапитанов команды Ротаня, а также в крайнем на данный момент матче молодежки против Армении Максим выходил с капитанской повязкой.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в 750 тысяч евро.