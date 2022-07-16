Брентфорд перевел Ярмолюка во вторую команду

Английский “Брентфорд” на своем официальном сайте сообщил, что украинский полузащитник команды Егор Ярмолюк будет выступать за вторую команду.

"Пчелы" в отчете одного из товарищеских межсезонных матчей своего дубля объявили о новичках "Брентфорда" Б, которые недавно присоединились к команде: Крисе Лисби и Егоре Ярмолюке.

Отметим, что украинец не попал в заявку на сегодняшний спарринг "Брентфорда" Б против "Мейденгеда" из Национальной лиги.

Добавим, что дубль “пчел” не участвует ни в одном официальном соревновании, играя только в товарищеских турнирах.