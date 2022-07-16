Брентфорд перевел Ярмолюка во вторую команду
Будет начинать оттуда
Фото: BrentfordFC
Английский “Брентфорд” на своем официальном сайте сообщил, что украинский полузащитник команды Егор Ярмолюк будет выступать за вторую команду.
"Пчелы" в отчете одного из товарищеских межсезонных матчей своего дубля объявили о новичках "Брентфорда" Б, которые недавно присоединились к команде: Крисе Лисби и Егоре Ярмолюке.
Отметим, что украинец не попал в заявку на сегодняшний спарринг "Брентфорда" Б против "Мейденгеда" из Национальной лиги.
Добавим, что дубль “пчел” не участвует ни в одном официальном соревновании, играя только в товарищеских турнирах.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:brentfordfc.com
Популярное сейчас
- Арсенал и Манчестер Сити устно согласовали трансфер Зинченко за 35 миллионов евро
- Экс-тренер Динамо: Йовичевич клялся в любви Карпатам, затем Днепру-1, а сейчас переходит в Шахтер
- Динамо проигрывает бельгийцам, Зинченко дает добро Арсеналу. Главные новости за 15 июля
- Ярмоленко - фанатам Аль-Айна: Я обещаю вам биться за эту футболку
- Михаэль Баллак начал отношения с девушкой сына, который погиб год назад. ФОТО
- Модель и актриса, которая присоединилась к рядам ВСУ, погибла во время обстрела Харькова
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти