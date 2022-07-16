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Брентфорд перевел Ярмолюка во вторую команду

Наши за границей
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Будет начинать оттуда

Брентфорд перевел Ярмолюка во вторую команду

Фото: BrentfordFC

Новина українською

Английский “Брентфорд” на своем официальном сайте сообщил, что украинский полузащитник команды Егор Ярмолюк будет выступать за вторую команду.

"Пчелы" в отчете одного из товарищеских межсезонных матчей своего дубля объявили о новичках "Брентфорда" Б, которые недавно присоединились к команде: Крисе Лисби и Егоре Ярмолюке.

Отметим, что украинец не попал в заявку на сегодняшний спарринг "Брентфорда" Б против "Мейденгеда" из Национальной лиги.

Добавим, что дубль “пчел” не участвует ни в одном официальном соревновании, играя только в товарищеских турнирах.

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В статье: Брентфорд Егор Ярмолюк
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Источник:
brentfordfc.com

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