Ман Сити объявили состав на предсезонное турне по США. Среди 26 игроков – Александр Зинченко
Украинец сыграет за клуб не смотря на интерес Арсенала
Фото: The Telegraph
"Манчестер Сити" огласили состав команды, который отправится в США на предсезонное турне. По ходу тура английский клуб сыграет с мексиканской "Америкой" и мюнхенской "Баварией". 26 человек, выбранных коучем Пепом Гвардиолой:
Вратари: Штефан Ортега, Эдерсон, Скотт Карсон
Защитники: Кайл Уокер, Рубен Диаш, Натан Аке, Александр Зинченко, Жоау Канселу, Люк Мбете-Табу, Рико Льюис, Финли Бернс, Джош Уилсон-Эсбранд
Полузащитники: Калвин Филлипс, Кевин Де Брюйне, Родриго, Бернарду Силва, Коул Палмер, Джеймс МакАти, Оскар Бобб, Бен Найт
Нападающие: Эрлинг Холанд, Хулиан Альварес, Рияд Марез, Джек Грилиш, Лиам Делап, Каики
Примечательно, что украинский защитник Александр Зинченко отправился в турне с клубом
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