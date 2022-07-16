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Ман Сити объявили состав на предсезонное турне по США. Среди 26 игроков – Александр Зинченко

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец сыграет за клуб не смотря на интерес Арсенала

Ман Сити объявили состав на предсезонное турне по США. Среди 26 игроков – Александр Зинченко

Фото: The Telegraph

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Сити" огласили состав команды, который отправится в США на предсезонное турне. По ходу тура английский клуб сыграет с мексиканской "Америкой" и мюнхенской "Баварией". 26 человек, выбранных коучем Пепом Гвардиолой:

Вратари: Штефан Ортега, Эдерсон, Скотт Карсон

Защитники: Кайл Уокер, Рубен Диаш, Натан Аке, Александр Зинченко, Жоау Канселу, Люк Мбете-Табу, Рико Льюис, Финли Бернс, Джош Уилсон-Эсбранд

Полузащитники: Калвин Филлипс, Кевин Де Брюйне, Родриго, Бернарду Силва, Коул Палмер, Джеймс МакАти, Оскар Бобб, Бен Найт

Нападающие: Эрлинг Холанд, Хулиан Альварес, Рияд Марез, Джек Грилиш, Лиам Делап, Каики

Примечательно, что украинский защитник Александр Зинченко отправился в турне с клубом не смотря на интерес лондонского "Арсенала", о котором сообщалось ранее.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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satellite (Харьков)
16.07.2022 в 20:45
Если Зинченко согласовал контракт с Арсеналом и клуб не против,зачем тогда его брать на сборы???
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