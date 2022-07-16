Ман Сити объявили состав на предсезонное турне по США. Среди 26 игроков – Александр Зинченко

"Манчестер Сити" огласили состав команды, который отправится в США на предсезонное турне. По ходу тура английский клуб сыграет с мексиканской "Америкой" и мюнхенской "Баварией". 26 человек, выбранных коучем Пепом Гвардиолой:

Вратари: Штефан Ортега, Эдерсон, Скотт Карсон

Защитники: Кайл Уокер, Рубен Диаш, Натан Аке, Александр Зинченко, Жоау Канселу, Люк Мбете-Табу, Рико Льюис, Финли Бернс, Джош Уилсон-Эсбранд

Полузащитники: Калвин Филлипс, Кевин Де Брюйне, Родриго, Бернарду Силва, Коул Палмер, Джеймс МакАти, Оскар Бобб, Бен Найт

Нападающие: Эрлинг Холанд, Хулиан Альварес, Рияд Марез, Джек Грилиш, Лиам Делап, Каики