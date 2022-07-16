Николай Кухаревич забил Лестеру в товарищеском матче
За сезон в Левене украинец ни разу не забивал в официальных матчах
Фото: ФК Левен
Украинский нападающий "Левена" Николай Кухаревич, арендованный у французского "Труа" на сезон, забил гол в товарищеском матче. Бельгийская команда сыграла вничью с английским "Лестером" со счетом 3:3.
Первые два гола забили игроки "Левена" Муса Аль-Таамари и Нашон Нсинги. Далее уже два ввалили футболисты "Лестера" Киран Дрюсбери-Холл и Патсон Дака. Украинец Кухаревич забил третий гол бельгийской команды аж на 90+1 минуте. Однако на 90+12 минуте счет сравнял Джейми Варди из "Лестера".
За сезон в Бельгии Николай Кухаревич отыграл всего 6 матчей в чемпионате и 1 в кубке страны. За семь игр ему не удалось сделать хотя бы одно результативное действие.
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