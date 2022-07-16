Марьян Швед забил "сухим листом" в товарищеском матче Мехелена

Бельгийский "Мехелен" сегодня, 16-го июля, проводил товарищеский матч против немецкого "Вольфсбурга". Матч проходил в Бельгии, за "Мехелен" сыграл и украинский легионер Марьян Швед.

Не просто сыграл, а отличился эффектным результативным действием. На 41-й минуте украинец забил прямым ударом с углового, что принято называть "сухим листом".

Также в этом матче Швед записал в свой актив ассист (79-я минута).

В итоге "Мехелен" проиграл со счетом 3:4.

Отметим, что в это межсезонье были слухи о том, что Марьян Швед может получить приглашение от нового главного тренера "Шахтера" Игоря Йовичевича по поводу перехода в донецкий клуб.