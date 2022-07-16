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Арсенал надеется подписать Александра Зинченко уже в ближайшие дни

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Манчестер Сити получит около 30 миллионов фунтов за украинца

Арсенал надеется подписать Александра Зинченко уже в ближайшие дни

Фото: SPORTbible

UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Арсенал" намерен подписать украинского полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко. Как сообщает Sky Sports, канониры надеются заключить трансфер в ближайшие несколько дней.

Как сообщалось ранее, "Арсенал" готов заплатить за украинца около 30 миллионов фунтов. Условия личного контракта Зинченко не станут проблемой, как ожидают в лондонском клубе.

Александр станет новым левым защитником клуба, после того как "Арсенал" проиграл "Манчестер Юнайтед" в гонке за игроком "Аякса" Лисандро Мартинесом. "Ман Сити" же на позицию левого фулбека купит Марка Кукурелью из "Брайтона".

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко
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