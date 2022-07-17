Миколенко сыграл один тайм в первом матче Эвертона на летнем тренировочном сборе
Поединок прошел на другом континенте
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 16 на 17 июля по центральноевропейскому времени "Эвертон" в Манитобе (США) сыграл первый матч летнего межсезонья. Соперником был лондонский "Арсенал".
"Канониры" еще в первом тайме установили преимущество в два мяча благодаря голам Жезуса и Сака. На старте второго тайма наставник "ирисок" Фрэнк Лэмпард поменял весь состав - именно тогда на поле вышел украинский левый защитник Виталий Миколенко.
Вторая половина встречи вышла безголевая и матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Арсенала". Это был первый поединок Миколенко с 14 июня - тогда он провел игру в составе сборной Украины против сборной Ирландии в Лодзи.
Следующий матч "Эвертона" запланирован на 21 июля против "Миннесоты Юнайтед".
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