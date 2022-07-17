Миколенко сыграл один тайм в первом матче Эвертона на летнем тренировочном сборе

В ночь с 16 на 17 июля по центральноевропейскому времени "Эвертон" в Манитобе (США) сыграл первый матч летнего межсезонья. Соперником был лондонский "Арсенал".

"Канониры" еще в первом тайме установили преимущество в два мяча благодаря голам Жезуса и Сака. На старте второго тайма наставник "ирисок" Фрэнк Лэмпард поменял весь состав - именно тогда на поле вышел украинский левый защитник Виталий Миколенко.

Вторая половина встречи вышла безголевая и матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Арсенала". Это был первый поединок Миколенко с 14 июня - тогда он провел игру в составе сборной Украины против сборной Ирландии в Лодзи.

Следующий матч "Эвертона" запланирован на 21 июля против "Миннесоты Юнайтед".