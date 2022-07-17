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Малиновский забил за Аталанту в третьем спарринге подряд

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"Бергамаски" снова поиздевались над соперником

Малиновский забил за Аталанту в третьем спарринге подряд

Офіційний сайт Аталанти/Автор невідомий

Новина українською

Итальянская "Аталанта" продолжает свою подготовку к новому сезону. Подопечные Гасперини провели третий спарринг, и снова в соперниках была команда из низшей итальянской лиги.

"Бергамаски" победили "Гамбарогно-Контоне" со счетом 12:1, а один и из голов – последний – забил украинский полузащитник Руслан Малиновский. Хавбек вышел на поле на старте второго тайма и отличился на 88-й минуте.

Матч против "Гамбарогно-Контоне" стал уже третьим подряд, в котором отличился Малиновский. В общей сложности на его счету пять голов. Добавим, что за эти три поединка "Аталанта" забила 37 мячей, пропустив один.

Первый матч межсезонья против команды из высшего дивизиона у "бергамасков" запланирован на 29 июля. Команда Гасперини сыграет с английским "Ньюкаслом".

Отметим, что контракт Малиновского с "Аталантой" рассчитан до лета 2023 года. Полузащитник еще ни разу не продлевал соглашение с "бергамасками" со времени его трансфера в 2019 году. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 29-летнего украинца в 28 миллионов евро.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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